В Самаре умер известный поэт и шансонье

25 Июль 2020 2020-07-25T08:52:53+03:00

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Печальное событие произошло в культурном мире областной столицы. 23 июля в больнице Середавина умер самарский поэт и шансонье Андрей Елисеев.

— Это был исключительно талантливый человек, яркая личность, но, к сожалению, Самара его не признала, впрочем, как и великого поэта Михаила Петровича Авдеева, — сообщает в социальных сетях товарищ Андрея Викторовича — Андрей Демидов.

По словам Андрея, перед смертью Елисеев говорил о том, что плохо себя чувствует. У него было ощущение, что «душа умерла», а молитвы не приносили облегчения. «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU