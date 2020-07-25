В Новокуйбышевске мужчина обворовывал дачные участки, разбивая окна в домах кулаком

25 Июль 2020 2020-07-25T09:10:57+03:00

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В одном из садовых товариществ Новокуйбышевска недавно было неспокойно. Из жилых домов на дачных участках примерно в одно и то же время кто-то таскал бытовую технику, мебель и другие вещи.

- С места происшествия изъяты следы пальцев руки и фотоследы обуви. Полицейские выяснили, что злоумышленник проникал в дома через окна, разбивая стекла, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу в ходе работы вышли на ранее судимого за покушение на кражу 31-летнего жителя села Большая Черниговка. Он приехал в Новокуйбышевск в составе строительной бригады, для проведения ремонтных и отделочных работ. По месту временного проживания подозреваемого задержали.

- Мужчина сообщил, что действовал в одиночку. Окна разбивал кулаком. Часть похищенного хранил дома, а некоторые вещи перенес на заброшенный дачный участок, - делятся в облГлавке.

Краденное имущество жулик хотел сбыть. Часть похищенного уже изъята и возвращена владельцам. Остальное ищут.

По факту кражи на задержанного возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU