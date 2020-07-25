2020-07-25T09:10:57+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина обворовывал дачные участки, разбивая окна в домах кулаком

Полицейские нашли подозреваемого и уже вернули чать похищенного владельцам
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина обчистил несколько дачных домовМужчина обчистил несколько дачных домовФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В одном из садовых товариществ Новокуйбышевска недавно было неспокойно. Из жилых домов на дачных участках примерно в одно и то же время кто-то таскал бытовую технику, мебель и другие вещи.

- С места происшествия изъяты следы пальцев руки и фотоследы обуви. Полицейские выяснили, что злоумышленник проникал в дома через окна, разбивая стекла, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу в ходе работы вышли на ранее судимого за покушение на кражу 31-летнего жителя села Большая Черниговка. Он приехал в Новокуйбышевск в составе строительной бригады, для проведения ремонтных и отделочных работ. По месту временного проживания подозреваемого задержали.

- Мужчина сообщил, что действовал в одиночку. Окна разбивал кулаком. Часть похищенного хранил дома, а некоторые вещи перенес на заброшенный дачный участок, - делятся в облГлавке.

Краденное имущество жулик хотел сбыть. Часть похищенного уже изъята и возвращена владельцам. Остальное ищут.

По факту кражи на задержанного возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Напротив площади Славы в Самаре иномарка сбила девочку на пешеходном переходе
В Новокуйбышевске мужчина обворовывал дачные участки, разбивая окна в домах кулаком
В Самаре умер известный поэт и шансонье
Сотрудник военкомата в Самаре будут судить за взятку
Самарцам запретили купаться в Волге
Дресс-код купальники и мотошлемы: полуголые девушки продолжают флешмоб в Самаре
Пляжные «Динамо-Самара» и «Крылья Советов» проиграли свои матчи в 7 туре чемпионата России
Sport24: Александр Гацкан, скорее всего, покинет «Крылья Советов»
Больше 40 человек утонули в Самарской области с начала 2020 года
«А где юбка-то?»: полуголые красотки на обочине Ново-Садовой в Самаре шокировали водителей и прохожих
Тольяттинский «Акрон» дебютирует в ФНЛ выездным матчем с «Факелом»
Тарифы на коммунальные услуги в Самаре вырастут уже в июле