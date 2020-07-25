Напротив площади Славы в Самаре иномарка сбила девочку на пешеходном переходе

25 Июль 2020 2020-07-25T10:11:06+03:00

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Серьезное ДТП вчера днем, 24 июля, произошло в областной столице. На улице Молодогвардейской, рядом с площадью Славы, "Тойота Королла" сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- По предварительной версии, водитель иномарки двигался в направлении Студенческого переулка, нарушил ПДД, не уступив дорогу пешеходу, и допустил наезд на несовершеннолетнюю, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая получила травмы. Сейчас она госпитализирована в больницу. По факту аварии полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU