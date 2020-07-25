В Самарской области за сутки 25 июля нашли 39 заболевших коронавирусом

25 Июль 2020 2020-07-25T10:40:20+03:00

Данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области по состоянию на 25 июля 2020 года

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Стала известна статистика коронавируса в Самарской области на субботу, 25 июля. С каждым днем в регионе находят все меньше больных. За последние сутки выявили 39 новых пациентов, накануне это число было немного больше - 42.

- В Самарской области число пациентов с COVID-19 достигло 6619 человек, больше половины пациентов выздоровели - 4432. За последние сутки лечение закончили еще 106 человек, - сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что за минувшие сутки увеличилось число жертв коронавирусной инфекции в регионе - теперь их 79. По данным на 25 июля в губернии умер еще один пациент с COVID-19. В целом же по стране зарегистрировали 5871 случай заболевания за сутки. Количество людей, которые смогли победить инфекцию, больше - 8366.

ИСТОЧНИК KP.RU