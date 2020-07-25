2020-07-25T10:40:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки 25 июля нашли 39 заболевших коронавирусом

Данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области по состоянию на 25 июля 2020 года
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число заболевших коронавирусом в регионе падаетЧисло заболевших коронавирусом в регионе падаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стала известна статистика коронавируса в Самарской области на субботу, 25 июля. С каждым днем в регионе находят все меньше больных. За последние сутки выявили 39 новых пациентов, накануне это число было немного больше - 42.

- В Самарской области число пациентов с COVID-19 достигло 6619 человек, больше половины пациентов выздоровели - 4432. За последние сутки лечение закончили еще 106 человек, - сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что за минувшие сутки увеличилось число жертв коронавирусной инфекции в регионе - теперь их 79. По данным на 25 июля в губернии умер еще один пациент с COVID-19. В целом же по стране зарегистрировали 5871 случай заболевания за сутки. Количество людей, которые смогли победить инфекцию, больше - 8366.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самарской области: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 39 человек в Самарской области 25 июля
Под Самарой в ДТП с "Датсуном" и "четырнадцатой" пострадали три человека
В Самарской области за сутки 25 июля нашли 39 заболевших коронавирусом
Напротив площади Славы в Самаре иномарка сбила девочку на пешеходном переходе
В Новокуйбышевске мужчина обворовывал дачные участки, разбивая окна в домах кулаком
В Самаре умер известный поэт и шансонье
Сотрудник военкомата в Самаре будут судить за взятку
Самарцам запретили купаться в Волге
Дресс-код купальники и мотошлемы: полуголые девушки продолжают флешмоб в Самаре
Пляжные «Динамо-Самара» и «Крылья Советов» проиграли свои матчи в 7 туре чемпионата России
Sport24: Александр Гацкан, скорее всего, покинет «Крылья Советов»
Больше 40 человек утонули в Самарской области с начала 2020 года
«А где юбка-то?»: полуголые красотки на обочине Ново-Садовой в Самаре шокировали водителей и прохожих
Тольяттинский «Акрон» дебютирует в ФНЛ выездным матчем с «Факелом»
Тарифы на коммунальные услуги в Самаре вырастут уже в июле