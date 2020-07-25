2020-07-25T11:52:25+03:00
Происшествия

Под Самарой в ДТП с "Датсуном" и "четырнадцатой" пострадали три человека

Водитель иномарки ехал в аэропорт Курумоч, не уступил дорогу и допустил столкновение
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались серьезнымиПоследствия аварии оказались серьезнымиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезное ДТП вчера днем, 24 июля, произошло в Самарской области. Примерно в 13-30 на трассе Волжский-Курумоч "Датсун", 32-летний водитель которого ехал из Тольятти в сторону аэропорта Курумоч, столкнулся с ВАЗ-21140. Не обошлось без пострадавших.

- Мужчина, находившийся за рулем иномарки, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево со второстепенной полосы не уступил дорогу и допустил столкновение с отечественным авто, который двигался по главной дороге, - делятся предварительной версией случившегося в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии 23-летний парень, управлявший "четырнадцатой", получил травмы и был доставлен в больницу. Госпитализировали и пассажира ВАЗа - 22-летнюю девушку, находившуюся на переднем сидении. Она была пристегнута ремнем безопасности, но все равно получила повреждения. Также госпитализация понадобилась 33-летнему пассажиру иномарки.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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