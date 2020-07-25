2020-07-25T13:19:52+03:00
Общество

В Самаре за несколько лет планируют расселить 500 аварийных домов

Под переселение попадают 11713 человек, для них закупят тысячи квартир
Михаил ГОРЮНОВ
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Расселить дома планируют до 2025 годаРасселить дома планируют до 2025 годаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В областной столице планируют расселить 500 аварийных домов. Об этом стало известно после того, как администрация города внесла изменения в муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара" на 2019-2025 годы.

Согласно документации, воплотить задуманное в жизнь планируется до 2025 года. Ранее под расселение попадал 481 дом.

По последним сведениям, под переселение попадают 11713 человек из 4199 квартир. Для них будет закуплено 3916 квартир. 1405 человек расселят по договорам о развитии застроенных территорий.

На финансирование программы сейчас хотят потратить 8,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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