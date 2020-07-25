"Шевроле Авео" перевернулся после ДТП с "Ладой Грантой" в Тольятти

25 Июль 2020 2020-07-25T14:32:34+03:00

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Вечером 24 июля в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Примерно в 20-40 на улице Карла Маркса "Лада Гранта" столкнулась с "Шевроле Авео", за рулем которого находился 41-летний мужчина.

- На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Чапаева и Карла Маркса, двигаясь по второстепенной дороге, 45-летний водитель "Гранты" не уступил дорогу "Шевроле", который ехал по главной дороге, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Иномарка в результате аварии перевернулась на крышу. А травмы получил водитель "Лады". Ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU