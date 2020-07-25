2020-07-25T15:44:25+03:00
Происшествия

Под Самарой любительница пьяного вождения снова попалась полиции

На женщину возбуждено уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автолюбительница не в первый раз нарушает законАвтолюбительница не в первый раз нарушает законФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

На днях экипаж ДПС в Волжском районе региона на 11 километре дороги "Николаевка-Черновский-Белозерки" остановил за нарушение ПДД "Ладу Калину". За рулем находилась 36-летняя женщина и от нее исходил резкий запах спиртного.

- Ей предложили пройти освидетельствование, но она отказалась. Устанавливая личность, сотрудники ГАИ выяснили, что ранее жительница района уже привлекалась к административной ответственности за нетрезвое вождение, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как оказалось, суд лишил автоледи водительского удостоверения на 18 месяцев и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Правда, учиться на ошибках она не стала.

Сейчас по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. Теперь нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарчанку возмутил автобус с отгороженными лентой пассажирскими сиденьями
Под Самарой любительница пьяного вождения снова попалась полиции
"Шевроле Авео" перевернулся после ДТП с "Ладой Грантой" в Тольятти
В Самаре за несколько лет планируют расселить 500 аварийных домов
Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 39 человек в Самарской области 25 июля
Под Самарой в ДТП с "Датсуном" и "четырнадцатой" пострадали три человека
В Самарской области за сутки 25 июля нашли 39 заболевших коронавирусом
Напротив площади Славы в Самаре иномарка сбила девочку на пешеходном переходе
В Новокуйбышевске мужчина обворовывал дачные участки, разбивая окна в домах кулаком
В Самаре умер известный поэт и шансонье
Сотрудник военкомата в Самаре будут судить за взятку
Самарцам запретили купаться в Волге
Дресс-код купальники и мотошлемы: полуголые девушки продолжают флешмоб в Самаре
Пляжные «Динамо-Самара» и «Крылья Советов» проиграли свои матчи в 7 туре чемпионата России
Sport24: Александр Гацкан, скорее всего, покинет «Крылья Советов»
Больше 40 человек утонули в Самарской области с начала 2020 года
«А где юбка-то?»: полуголые красотки на обочине Ново-Садовой в Самаре шокировали водителей и прохожих
Тольяттинский «Акрон» дебютирует в ФНЛ выездным матчем с «Факелом»
Тарифы на коммунальные услуги в Самаре вырастут уже в июле