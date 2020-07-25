Под Самарой любительница пьяного вождения снова попалась полиции

25 Июль 2020 2020-07-25T15:44:25+03:00

Автолюбительница не в первый раз нарушает закон Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На женщину возбуждено уголовное дело, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы

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На днях экипаж ДПС в Волжском районе региона на 11 километре дороги "Николаевка-Черновский-Белозерки" остановил за нарушение ПДД "Ладу Калину". За рулем находилась 36-летняя женщина и от нее исходил резкий запах спиртного.

- Ей предложили пройти освидетельствование, но она отказалась. Устанавливая личность, сотрудники ГАИ выяснили, что ранее жительница района уже привлекалась к административной ответственности за нетрезвое вождение, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как оказалось, суд лишил автоледи водительского удостоверения на 18 месяцев и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Правда, учиться на ошибках она не стала.

Сейчас по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. Теперь нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU