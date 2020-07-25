2020-07-25T17:46:09+03:00
Происшествия

В Южном Городе активисты "Ночного Патруля" поймали двух пьяных водителей, один из них устроил ДТП

Жители микрорайона жалуются, что нетрезвых автолюбителей у них по вечерам много
Михаил ГОРЮНОВ
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На нарушителей составлены протоколыНа нарушителей составлены протоколы
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Днем 24 июля активисты "Ночного Патруля" отреагировали на сигнал жителей микрорайона Южный Город, заявивших, что по улицам катается пьяный водитель "Рено". Информация быстро была доведена до экипажа ДПС. Увидев сотрудников ГИБДД, лихач попытался скрыться.

- Началась погоня, закончившаяся в ограждении на центральном проспекте. Кроме того, водитель зацепил встречный кроссовер. К счастью, никто не пострадал, - рассказывают участники "НП".

На водителя оформили административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав и еще 30 тысяч рублей штрафа. Также виновнику аварии предстоит отремонтировать забор, который он протаранил.

Добавим, что после общения с людьми, проживающими в Южном Городе, волонтеры из "Ночного Патруля" решили провести там рейд. Не случайно, ведь, как поделились граждане, вечером пьяных автолюбителей тут очень много.

На месте работали пять экипажей и на центральной улице микрорайона им попался нетрезвый водитель "Хендая", ехавший с большой скоростью по встречной полосе. Полицейские его задержали. Пьяный мужчина оказался гражданином соседней республики, прав у него не было. Нарушителю назначили административный арест на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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