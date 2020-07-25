2020-07-25T18:14:45+03:00
Общество

В Самаре около рынка "Норд" решили переставить опасную остановку

Сейчас ведутся работы по организации нового остановочного павильона
Михаил ГОРЮНОВ
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Работы по установке новой остановки уже ведутсяРаботы по установке новой остановки уже ведутсяФото: принтскрин видео.
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Жители областной столицы обратили внимание на дорожные работы, которые ведутся на улице XXII-го Партсъезда. Речь идет об участке после моста, расположенном рядом с рынком "Норд".

- Полагаю, что остановку трамвайную делают. Не знаю на счет удобства, но, надеюсь, это повысит безопасность данного участка, - делится в паблике "ДТП 163 Самара" один из автолюбителей.

Как стало известно, рабочие действительно оборудуют новое место для остановки. Прежний павильон перенесут, а схему дорожного движения скорректируют. Такое развитие событий неудивительно, ведь по указанному адресу из-за неудобного остановочного пункта люди переходили дорогу в неположенном месте. Это стало причиной сразу нескольких смертельных ДТП.

У рынка "Норд" переносят опасную остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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