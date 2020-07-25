2020-07-25T19:09:28+03:00
Общество

Дмитрий Азаров пообещал открыть мемориальную доску Владимиру Высоцкому на Дворце спорта в Самаре

Губернатор в день памяти великого русского поэта рассказал о своем отношении к его творчеству
Михаил ГОРЮНОВ
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Владимир Высоцкий выступал в самарском Дворце спорта в 1967 году ФОТО: инстаграм Дмитрия АзароваВладимир Высоцкий выступал в самарском Дворце спорта в 1967 году ФОТО: инстаграм Дмитрия АзароваФото: соцсети
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров почтил память великого поэта Владимира Высоцкого, который скончался ровно 40 лет назад. Глава региона заявил, что цитаты из стихов и песен артиста давно стали частью его жизни.

- Родители слушали его произведения на магнитофонных пленках, которые переписывались неоднократно. Поэтому сколько помню себя, столько знаком с его творчеством, которое продолжает брать за душу даже спустя 40 лет после его смерти! - пишет Азаров в своем Instagram.

Он также вспомнил, как в 1967 году Высоцкий выступал в самарском Дворце спорта с концертом:

- Когда отстроим его вновь, обязательно откроем мемориальную доску. Память о том визите и творчестве Высоцкого бережно хранят жители. Нам о великом поэте напоминают музей, памятник, одноимённая улица, а также сквер, который в прошлом году привели в порядок, чтобы подрастающее поколение помнило, слушало и находило что-то свое в творчестве человека, победившего время!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дмитрий Азаров пообещал открыть мемориальную доску Владимиру Высоцкому на Дворце спорта в Самаре
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