В ДТП с "Грантой" и фурой под Самарой погибли два человека

25 Июль 2020 2020-07-25T20:44:20+03:00

Авария произошла в Кинельском районе, выжить не смогли водитель и пассажир "Лады"

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП сегодня, в субботу 25 июля, произошло в Самарской области. В Кинельском районе примерно в 18-30 столкнулись "Лада Гранта" и фура "Даф". К сожалению, не обошлось без жертв.

- 27-летний молодой человек, находившийся за рулем "Гранты", на 12 километре автодороги "Обводная г. Самара", направляясь со стороны Волгограда в сторону трассы М 5 "Урал", выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, за рулем которого находился 48-летний мужчина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель "Лады" и его 25-летний пассажир погибли. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Полицейские напоминают, что выезда на полосу встречного движения - одно из самых опасных нарушений ПДД.

Легковушка получила сильные поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU