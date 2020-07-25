2020-07-25T20:44:20+03:00
Происшествия

В ДТП с "Грантой" и фурой под Самарой погибли два человека

Авария произошла в Кинельском районе, выжить не смогли водитель и пассажир "Лады"
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались страшнымиПоследствия аварии оказались страшнымиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Страшное ДТП сегодня, в субботу 25 июля, произошло в Самарской области. В Кинельском районе примерно в 18-30 столкнулись "Лада Гранта" и фура "Даф". К сожалению, не обошлось без жертв.

- 27-летний молодой человек, находившийся за рулем "Гранты", на 12 километре автодороги "Обводная г. Самара", направляясь со стороны Волгограда в сторону трассы М 5 "Урал", выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, за рулем которого находился 48-летний мужчина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель "Лады" и его 25-летний пассажир погибли. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Полицейские напоминают, что выезда на полосу встречного движения - одно из самых опасных нарушений ПДД.

Легковушка получила сильные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка получила сильные поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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