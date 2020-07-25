Самарец сделал красивое видео с песчаной косой посреди Волги

25 Июль 2020 2020-07-25T21:39:48+03:00

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Видеоблогер Евгений Щекин порадовал своих подписчиков очередным красивым роликом. Он с помощью квадрокоптера снял с высоты птичьего полета Волгу и островок на ней, именуемый песчаной косой. Расположен он прямо рядом с центром Самары.

- Это сейчас он островок, а лет 25 назад он раза в два больше был, и коса была чуть ли не до Прорана, да и между островами коса большая была, - делятся в комментариях зрители Евгения.

Добавим, что видео получилось очень эффектным. Оценившие его горожане с гордостью пишут - "в каком же прекрасном месте мы живем!" К слову, добраться до косы спокойно можно на катере или на лодке. Займет это всего лишь несколько минут.

Островок на Волге в центре Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU