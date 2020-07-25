В Самаре вылетевшее на проезжую часть колесо врезалось в автомобиль
Необычная и даже немного комичная ситуация произошла на дорогах Самары. На улице Ново-Садовой у автомобиля на ходу отлетело колесо и выкатилось на проезжую часть.
- Оно прыгало по дороге, пока не прилетело в бампер машины, ехавшей в попутном направление. Потом покатилось обратно, мужчина - видимо, водитель - пытался поймать его и упал, - рассказывают корреспонденту "КП-Самара" местные жители.
К счастью, обошлось без серьезных последствий. Добавим, что произошедшее попало на видео. Ролик, сделанный очевидцами, активно обсуждают в социальных сетях.
В Самаре отлетевшее от авто колесо врезалось в другую машину.
ИСТОЧНИК KP.RU