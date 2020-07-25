В Безенчукском районе Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Сотрудники МЧС контролируют ситуацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 июля, в субботу, глава Безенчукского района принял решение ввести режим на подведомственной ему территории режим чрезвычайной ситуации. Случилось это после гибели четырех свиней на территории двух частных подворий.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, информация о произошедшем поступила в Центр управления в кризисных ситуациях накануне, 24 июля. Исследования на африканскую чуму свиней показали положительный результат.

Зона ЧС внушительная. Ее границей определен пятикилометровый радиус от очагов заражения. В эту местность попадают Кануевка и Екатериновка. Сейчас там проводятся карантинные мероприятия. В МЧС держат ситуацию на контроле.