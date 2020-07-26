В небе над Самарой можно будет увидеть сразу два звездопада

Самарцев ждет двойной звездопад Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вторая половина лета ближе к августу — самое желанное время для тех, кто любит наблюдать за ночным небом. Это время звездопадов.

Совсем скоро самарцев ждет необычное явление — сразу два звездопада.

По данным Международной метеорной организации, один из них — поток Южных Дельта -Аквариид достигнет пика в ночь со вторника на среду, с 28 на 29 июля. К ним присоединятся и Альфа-Каприкорниды из созвездия Козерога.

Их поток можно было наблюдать начиная с 3 июля. «Альфа-Каприкорниды продолжат «скользить» по небу до 15 августа. Таким образом 29 июля они пересекутся в своем пике с пиком потока Персеид. Этот звездопад продлится до 23 августа.

Увидеть здвездопады с больше вероятностью удастся, так как в эту ночь синоптики обещают самарцам хорошую погоду и ясное небо.