Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» уступили «Спартаку» и «Кристаллу» в чемпионате России
Пляжные футбольные клубы из Самары проиграли свои матчи в восьмом туре чемпионата России двум финалистам прошлого розыгрыша Суперлиги. «Крылья Советов» уступили «Спартаку» 2:5, «Динамо» - «Кристаллу» 1:4.
В составе «КС» голами отметились Станислав Федорив и Дмитрий Васильев. У «Динамо-Самара» единственный мяч на счету Валентина Михайлова.
После восьми туров «Крылья» остаются единственной командой в чемпионате, которая не набрала ни одного очка. Волжане замыкают турнирную таблицу. «Динамо» идет на шестой строчке с шестью набранными очками. Лидирует в чемпионате страны «Локомотив» - у «железнодорожников» 18 очков.
Следующие матчи самарские команды проведут сегодня, 26 июля. «Крылья» сыграют с «Кристаллом», а «Динамо» - с «Элмонтом».
ИСТОЧНИК KP.RU