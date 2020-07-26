2020-07-26T09:46:00+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» и «Динамо-Самара» уступили «Спартаку» и «Кристаллу» в чемпионате России

Первые проиграли 2:5, вторые – 1:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне дебютант Суперлиги «Динамо-Самара» вступает лучше бронзового призера прошлого сезона «КС». Фото: ПФК «Динамо-Самара».В этом сезоне дебютант Суперлиги «Динамо-Самара» вступает лучше бронзового призера прошлого сезона «КС». Фото: ПФК «Динамо-Самара».
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Пляжные футбольные клубы из Самары проиграли свои матчи в восьмом туре чемпионата России двум финалистам прошлого розыгрыша Суперлиги. «Крылья Советов» уступили «Спартаку» 2:5, «Динамо» - «Кристаллу» 1:4.

В составе «КС» голами отметились Станислав Федорив и Дмитрий Васильев. У «Динамо-Самара» единственный мяч на счету Валентина Михайлова.

После восьми туров «Крылья» остаются единственной командой в чемпионате, которая не набрала ни одного очка. Волжане замыкают турнирную таблицу. «Динамо» идет на шестой строчке с шестью набранными очками. Лидирует в чемпионате страны «Локомотив» - у «железнодорожников» 18 очков.

Следующие матчи самарские команды проведут сегодня, 26 июля. «Крылья» сыграют с «Кристаллом», а «Динамо» - с «Элмонтом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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