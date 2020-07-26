2020-07-26T09:56:50+03:00
Происшествия

Жительница Самарской области целый месяц незаметно крала золото у своих родственников

Все краденные украшения женщина сразу сдавала в ломбард
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области жительница Кинель-Черкасского района целый месяц наживалась на своих родственниках. 28-летнюю женщину подозревают в систематической краже золотых украшений.

Их владелец не сразу заметил пропажу, но когда не досчитался золотой цепочки, трех пар сережек и трех колец, решил обратиться в полицию. Его подозрения сразу пали на родственницу, которая какое-то время проживала с потерпевшим в одном доме. Мужчина рассказал полицейским, что с этой женщиной у него накануне произошел конфликт. По данным полиции, подозреваемая в период с апреля по май похищала золотые изделия одно за другим и сдавала их в ломбард. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

К счастью все краденные украшения удалось вернуть: их изъяли из ломбарда и передали владельцу. А вот нечистой на руку родственнице грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело по факту кражи уже возбуждено и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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