«Пежо» въехал в ГАЗель на трассе под Самарой: погибли водитель и 9-летний мальчик

26 Июль 2020 2020-07-26T10:34:10+03:00

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Утром в воскресенье, 26 июля, в Красноярском районе Самарской области произошла страшная трагедия. На 1023 км трасс «М-5 Урал» в 8.50 утра автомобиль «Пежо» въехал в припаркованную на обочине ГАЗель. Иномарка двигалась со стороны Тольятти, а автомобиль «ГАЗ-3310 Валдай» стоял справа в попутном направлении.

По информации главного управления МВД России по Самарской области, эта авария унесла жизни сразу двоих человек, которые находились в автомобиле «Пежо», водителя 1980 года рождения и 9-летнего ребенка.

Еще трое пассажиров этого автомобиля, мужчина 35 лет и ребенок девочка 12 лет, женщина 30 лет пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. Подробности ДТП уточняются , - сообщили в Главке. Что случилось, почему водитель автомобиля, в котором находился ребенок, допустил это столкновение. Сейчас выясняют полицейские. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU