2020-07-26T11:10:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки к 26 июля нашли еще 41 заболевшего коронавирусом

Данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области по состоянию на 26 июля 2020 года
Вера ЦЫГАНКОВА
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В Самарской области незначительно выросло число случаев заболевания COVID-19В Самарской области незначительно выросло число случаев заболевания COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна статистика коронавируса в Самарской области на воскресенье, 26 июля. За последние сутки выявили 41 нового пациента с новой инфекцией, по данным на 25 июял этот показатель был немного меньше — 39 человек.

- В Самарской области число пациентов с COVID-19 достигло 6660 человек, больше половины пациентов выздоровели - 4442, - сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что за минувшие сутки увеличилось число жертв коронавирусной инфекции в регионе - теперь их 80. По данным на 26 июля в губернии умер еще один пациент с COVID-19. В целом же по стране зарегистрировали 5765 случаев заболевания за сутки. Победить инфекцию за это время смогли 3110 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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