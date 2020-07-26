2020-07-26T13:55:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области 26 июля

Число умерших от новой инфекции в регионе достигло 80 человек
Вера ЦЫГАНКОВА
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Показатель смертности от коронавируса в регионе значтельно ниже чем по странеПоказатель смертности от коронавируса в регионе значтельно ниже чем по странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области от коронавируса умер еще один человек. Об этом стало известно в воскресенье. 26 июля. Общее число жертв COVID-19 в регионе c марта выросло до 80 человек. На этот раз врачам не удалось спасти пенсионерку.

- Скончалась женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, - сообщили в областном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

За сутки показатель смертности в регионе на 100 тысяч населения немного вырос. Сейчас он составляет 2,51. Вчера эта цифра была равна — 2,47. Тем не менее, эти данные намного ниже чем по стране (9,09).

К тому растет числ людей, которые смогли победить коронавирус. За сутки в регионе выздоровели 10 человек: 2 человека выписаны из стационаров Самары, 8 человек из Самары, Тольятти, Сызрани завершили амбулаторное лечение. Общее число выздоровевших теперь — 4442 человека.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом и снизит ли ее аномальная жара

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ИСТОЧНИК KP.RU

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