Стало известно, кто стал новой жертвой коронавируса в Самарской области 26 июля
В Самарской области от коронавируса умер еще один человек. Об этом стало известно в воскресенье. 26 июля. Общее число жертв COVID-19 в регионе c марта выросло до 80 человек. На этот раз врачам не удалось спасти пенсионерку.
- Скончалась женщина 84 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы, - сообщили в областном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
За сутки показатель смертности в регионе на 100 тысяч населения немного вырос. Сейчас он составляет 2,51. Вчера эта цифра была равна — 2,47. Тем не менее, эти данные намного ниже чем по стране (9,09).
К тому растет числ людей, которые смогли победить коронавирус. За сутки в регионе выздоровели 10 человек: 2 человека выписаны из стационаров Самары, 8 человек из Самары, Тольятти, Сызрани завершили амбулаторное лечение. Общее число выздоровевших теперь — 4442 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU