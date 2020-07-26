2020-07-26T14:16:50+03:00
Общество

На Самарскую область надвигается гроза: в регионе объявили желтый уровень опасности

В МЧС попросили жителей губернии быть осторожными и по возможности не выходить из дома
Вера ЦЫГАНКОВА
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МЧС объявили в области желтый уровень опасностиМЧС объявили в области желтый уровень опасностиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Теплый и солнечный день в Самарской области может сменить непогода. По прогнозам Приволжского Гидрометцентра на регион надвигается гроза.

В связи с этим главное управление МЧС России по Самарской области объявило желтый уровень опасности.

- Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами по Самарской области ожидается гроза, сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

При грозе жителей области попросили быть осторожными и по возможности не выхоить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы в частных домах, отключить электротехнику.

Тем, кого непогода застанет на улице, настоятельно рекомендуют спрятаться в ближайшем здании, не прятаться в небольших сараях и под одинокими деревьями.

Если кого-то гроза застанет в автомобиле, то в МЧС рекомендую остановиться опустить антену, и переждать грозу. Продолжать движение не стоит, так как гроза как правило сопровождается ливнем и ухудшением видимости на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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