В Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
В Самарской области выявили случаи африканской чумы свиней. В воскресенье, 26 июля, региональное управлением МЧС России поступила информация о гибели 3 голов свиней в частном подворье Кинель-Черкасского района.
Специалисты провели исследования, по итогам у животных была подтверждена африканская чума.
В связи с этим с 10 часов утра 26 июля территории Кинель-Черкасского района был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Границей зоны ЧС определена в пределах границ села Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. Сейчас на территории района проводятся карантинные мероприятия.
В МЧС уточнили, что африканская чума свиней не опасна для жизни и здоровья людей.
ИСТОЧНИК KP.RU