2020-07-26T15:55:34+03:00
Общество

В Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Режим действует на территории Кинель-Черкасского района
Вера ЦЫГАНКОВА
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Африканскую чуму свиней выявили в Кинель-Черкасском районеАфриканскую чуму свиней выявили в Кинель-Черкасском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области выявили случаи африканской чумы свиней. В воскресенье, 26 июля, региональное управлением МЧС России поступила информация о гибели 3 голов свиней в частном подворье Кинель-Черкасского района.

Специалисты провели исследования, по итогам у животных была подтверждена африканская чума.

В связи с этим с 10 часов утра 26 июля территории Кинель-Черкасского района был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

- Границей зоны ЧС определена в пределах границ села Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. Сейчас на территории района проводятся карантинные мероприятия.

В МЧС уточнили, что африканская чума свиней не опасна для жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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