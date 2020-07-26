2020-07-26T17:19:43+03:00
Общество

В Самаре стритрейсеры устроили шумный ночной автопробег, чтобы получить разрешение на гонки

Многим горожанам это не понравилось
Вера ЦЫГАНКОВА
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Горожан разбудили сигналы и шум моторов Фото: скришот с видеоГорожан разбудили сигналы и шум моторов Фото: скришот с видео
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Минувшей ночью не все самарцы смогли быстро заснуть. Некоторым помешало достаточно шумное мероприятие самарских стритрейсеров. Гонщики решили устроить автопробег под лозунгом «Гонкам быть».

Большой колонной оно проехали от ТЦ «Парк Хаус» по Московскому шоссе до кольца на улице Луначарского и обратно. Таким образом уличные гонщики хотели обратить на себя внимание и добиться разрешения проводить гонки на местных дорогах.

Внимание на себя они точно обратили и вместе с тем получили порцию негатива от горожан.

- Это вот что сейчас было?? Что за сборище, разбудившее детей по всему району? - написали самарцы в социальных сетях и выложили видео, где колонна гонщиков стоит на светофоре кольца с Луначарского и активно сигналит, периодически добавляя шум моторов своих прокаченных авто.

Под постом сразу появились комментарии за и против. Все-таки людей они действительно разбудили. Но некоторые самарцы оказались лояльными, хоть и не поддержали такое поведение гонщиков, и предложили выделить им место для проведения гонок подальше от города.

Стритрейсеры устроили в Самаре шумный ночной автопробег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре стритрейсеры устроили шумный ночной автопробег, чтобы получить разрешение на гонки
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