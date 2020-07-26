2020-07-26T18:53:03+03:00
Общество

В Самаре появился бюст командира «крылатой пехоты» Героя Советского Союза Василия Маргелова

Новую памятную скульптуру установили в парке Победы
Вера ЦЫГАНКОВА
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Помимо бюста в честь Всилия Маргелова собираются открыть школу Фото: TwitterПомимо бюста в честь Всилия Маргелова собираются открыть школу Фото: Twitter
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В воскресенье, 26 июля, в День Военно-морского флота в Самаре также почтили память герой других войск — воздушно-десантных.

В преддверии 90-летия с момента создания ВДВ в областной столице открыли бюст в честь Героя Советского Союза Василия Маргелова. Памятник установили в Парке Победы. На его открытии присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Последнее воскресенье июля для нашего региона и всей страны особый праздник – День Военно-морского флота! Памятен этот день и для «крылатой пехоты» – более полувека назад частью их формы стал голубой берет. Сегодня же в Парке Победы открыли бюст в честь военного стратега, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, который внёс неоценимый вклад в развитие и становление ВДВ, - написал в Твиттере глава региона.

Дмирий Азаров так же отметил, что бюст это лишь часть того ,что будет сделано в области в память об этом герое. В сентябре в честь Василия Маргелова планируется открыть школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре появился бюст командира «крылатой пехоты» Героя Советского Союза Василия Маргелова
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