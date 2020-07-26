Белки облюбовали рощу рядом с домами на улице Солнечной и разводят горожан на орехи
В Самаре покормить белок можно не только в парках. В эти выходные милый зверек попался самарцы недалеко от домов в роще в районе пересечения улиц Солнечной и Шверника.
- Невозможно было пройти мимо. Пришлось накормить, - написал местный житель в инстаграме.
В подтверждение он выложил фотографии, где белка бесстрашно спустилась с дерева и уплетает орехи прямо с руки молодого человека.
Местные жители рассказали, что в появлении белки в том месте нет ничего удивительного.
- Место давно прикормленное, даже кормушки для них уже сделали. Они здесь смелые к людям привыкшие. Выходим летом и на всякий случай с собой орехов берем, семечек или печенья. Вдруг увидим белку. Как то по-особенному они на людей действуют. Кто-то кошек кормит, а мы вот белок, - улыбаются самарцы.
ИСТОЧНИК KP.RU