2020-07-26T20:46:42+03:00
Общество

Белки облюбовали рощу рядом с домами на улице Солнечной и разводят горожан на орехи

Пушистые зверьки стали смелее и перебираются ближе к людям
Вера ЦЫГАНКОВА
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Белки в роще на Солнечной уже привыкли к людям Фото: соцсетиБелки в роще на Солнечной уже привыкли к людям Фото: соцсети
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В Самаре покормить белок можно не только в парках. В эти выходные милый зверек попался самарцы недалеко от домов в роще в районе пересечения улиц Солнечной и Шверника.

- Невозможно было пройти мимо. Пришлось накормить, - написал местный житель в инстаграме.

В подтверждение он выложил фотографии, где белка бесстрашно спустилась с дерева и уплетает орехи прямо с руки молодого человека.

Местные жители рассказали, что в появлении белки в том месте нет ничего удивительного.

- Место давно прикормленное, даже кормушки для них уже сделали. Они здесь смелые к людям привыкшие. Выходим летом и на всякий случай с собой орехов берем, семечек или печенья. Вдруг увидим белку. Как то по-особенному они на людей действуют. Кто-то кошек кормит, а мы вот белок, - улыбаются самарцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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