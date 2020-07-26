2020-07-26T22:01:02+03:00
Общество

В начале новой рабочей недели Самарскую область ждет 30-градусная жара

Будет солнечно и без осадков
Вера ЦЫГАНКОВА
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Самарцам обещают теплую погоду в начале неделиСамарцам обещают теплую погоду в начале неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последняя неделя июля порадует жителей Самарской области хорошей погодой, во всяком случае ее начало будет теплым. По данным Приволжского Гидрометцентра, в понедельник днем, 27 июля в регионе будет малооблачно, преимущественно без осадков.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Днем воздух в регионе прогреется до +24... +29 градусов. В ночь на вторник ветер сменится на северо-западный, а столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов.

Во вторник днем, 28 июля, самарцам обещают жару до +31 градуса в тени.

Между тем синоптики отмечают, что в начале недели антициклон начнет отступать в юго-западные районы Европейской территории России, уступая место атмосферному фронту с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха будет оставаться в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В начале новой рабочей недели Самарскую область ждет 30-градусная жара
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