Стала известна судьба девушек с татуировками, пропавших в Приволжье

27 Июль 2020 2020-07-27T09:02:45+03:00

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Стала известна судьба пропавших девушек с татуировками, которых искали уже не только в Приволжье, но и в Самаре. Основными приметами называли картинки, которые девушки набили на своем теле: у одной это вишня на ветке, у второй - питбуль.

Девочки 17-ти лет самовольно ушли с территории социального учреждения в Приволжье. Их фотографии разослали всем патрулям и участковым по региону. После опросов их знакомых и сотрудников учреждения полицейские решили, что пропавшие могут быть в Самаре, и отправились туда. Оказалось, что с родственниками девушки продолжают общаться через социальные сети, отвечают, не прячутся, но о том, где они, ничего не говорят, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате девушки сами вернулись в социальное учреждение, их здоровью ничего не угрожает, и ничего противоправного с ними не случилось. Теперь с ними поговорят и попросят больше так не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU