Пляжное «Динамо-Самара» обыграло «Элмонт» 5:3 в чемпионате России

27 Июль 2020 2020-07-27T09:01:21+03:00

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«Динамо-Самара» прервало серию неудач, которая длилась пять матчей, на чемпионате России. В воскресенье, 26 июля, волжане обыграли «Элмонт» из Королева. Матч девятого тура российской Суперлиги завершился со счетом 5:3.

По ходу встречи «Динамо» пришлось трижды отыгрываться, однако после 22 минуты самарцы смогли прибрать инициативу к рукам и вырвали победу. Дублем в составе волжан отметился Владислав Аксенов, еще по голу забили Валентин Михайлов, Алексей Крутиков и Андраник Чобанян.

Девятый тур стал заключительным на первом этапе ЧР. После него «Динамо-Самара» поднялось на пятую строчку в турнирной таблице. У волжан девять очков в активе.

Другая самарская команда «Крылья Советов» так и не смогла набрать очков. После девяти туров «КС» замыкают турнирную таблицу с нулем очков. Накануне они крупно уступили действующему чемпиону - петербургскому «Кристаллу» 1:7.

ИСТОЧНИК KP.RU