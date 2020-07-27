2020-07-27T08:42:00+03:00
Общество

АВТОВАЗ на три недели уходит в корпоративный отпуск

В это время цеха будут модеризировать
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Тольятти АВТОВАЗ уйдет в корпоративный отпускВ Тольятти АВТОВАЗ уйдет в корпоративный отпуск
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АВТОВАЗ объявил о том, что предприятие уходит в корпоративный отпуск на три недели, с 27 июля по 16 августа. Это касается производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Это ежегодное мероприятие, которое планируется заранее, это время используют с пользой.

- В период отпуска на предприятиях Группы «АВТОВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников, - сообщили на предприятии.

Сами работники под постом в группе профкома АВТОВАЗа об отпуске попросили модернизировать систему вентиляции и сделать освещение парковки.

Также здесь успокоили любителей местной продукции: в дилерских центрах создан достаточный запас автомобилей всех моделей

ИСТОЧНИК KP.RU

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