В Самаре водитель «Мицубиси» завалил трактор

27 Июль 2020 2020-07-27T10:09:51+03:00

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В Самаре вечером 26 июля, уже около полуночи, случилось странное ДТП. Водитель грузовичка «Мицубиси» так увлекся дорогой, когда мчался по Московскому шоссе, что слишком утопил педаль газа и забыл о том, что на дороге не один. Слишком разогнавшись, 50-летний водитель влетел в движущийся перед ним трактор, за рулем которого сидел 55-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Мицубиси», ему было назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области. И поделились фотографиями, на которых видно, что в результате удара кабина трактора легла на бок.

Но, к удивлению, пострадал только водитель «Мицубиси», он оказался в больнице, а вот тракторист жив и здоров. Теперь пострадавшему мужчине предстоит научиться держать дистанцию, а во всех подробностях ДТП разберется полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU