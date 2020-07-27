2020-07-27T10:13:57+03:00
Общество

Новоселов все больше: ипотечная программа НК «Роснефть» работает

С каждым годом счастливых обладателей собственных жилых метров среди работников Куйбышевского НПЗ становится все больше
Анна ФЕДОРОВА
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Второй день рождения сына Вяткины отпраздновали в новой квартиреВторой день рождения сына Вяткины отпраздновали в новой квартиреФото: Личный архив
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Поскольку в благополучии людей главную роль играет крыша над головой, обеспечение сотрудников жильем является важной частью социально-кадровой политики Куйбышевского НПЗ. Для этого на заводе реализуется программа льготного ипотечного кредитования работников.

Ссуду на покупку квартиры предприятия предлагает всем нуждающимся. Получить ее могут и семейные заслуженные сотрудники, и молодые специалисты. Условия более чем привилегированные: беспроцентный займ в размере до 35% от стоимости жилья с отсрочкой выплаты. В некоторых случаях долг и вовсе может быть «прощен». В прошлом году ссуду на покупку собственного жилья получили 14 работников Куйбышевского НПЗ.

- Завод – это не только место работы. Политика компании и предприятия такова, что помогает каждому решить многие социальные и бытовые проблемы. В том числе и обеспечение жильем. Сегодня это особенно актуально. В наше время не каждая компания предлагает своим работникам такой солидный социальный пакет, - считает механик установки сернокислотного алкилирования АО «КНПЗ» Дмитрий Вяткин, переехавший с семьей благодаря корпоративной ипотечной программе в собственную трехкомнатную квартиру.

Новосёлов всё больше: ипотечная программа НК «Роснефть» работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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