37 и 1 смерть: появилась статистика коронавируса в Самарской области на 27 июля
В Самарской области на 27 июля 2020 года заболели коронавирусом всего 37 человек - таким образом, регион неуклонно идет на снижение, ситуация здесь не ухудшается, а даже, напротив, впереди - снятие новых ограничительных мер и возвращение к нормальной жизни без рисков.
Накануне, 26 июля был зарегистрирован 41 случай коронавируса, до этого 39, 42 и 49 соответственно в течение трех дней. Напомним, что еще в середине месяца число заболевших колебалось вокруг цифры 60, так что это серьезная победа профилактики.
К сожалению, еще один человек скончался. В течение последних дней это стало тенденцией, сейчас умер уже 81 самарец с коронавирусом.
Всего в регионе заболели 6697 человек с начала пандемии, выздоровели уже 4442. Медики ведут речь о том, что пора открывать для приема всех пациентов больницы, которые были перепрофилированы под ковидные госпитали.
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ИСТОЧНИК KP.RU