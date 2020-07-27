37 и 1 смерть: появилась статистика коронавируса в Самарской области на 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T14:00:19+03:00

Появились данные последней статистики по коронавирусу в Самарской области на 27 июля, и мы ее публикуем

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В Самарской области на 27 июля 2020 года заболели коронавирусом всего 37 человек - таким образом, регион неуклонно идет на снижение, ситуация здесь не ухудшается, а даже, напротив, впереди - снятие новых ограничительных мер и возвращение к нормальной жизни без рисков.

Накануне, 26 июля был зарегистрирован 41 случай коронавируса, до этого 39, 42 и 49 соответственно в течение трех дней. Напомним, что еще в середине месяца число заболевших колебалось вокруг цифры 60, так что это серьезная победа профилактики.

К сожалению, еще один человек скончался. В течение последних дней это стало тенденцией, сейчас умер уже 81 самарец с коронавирусом.

Всего в регионе заболели 6697 человек с начала пандемии, выздоровели уже 4442. Медики ведут речь о том, что пора открывать для приема всех пациентов больницы, которые были перепрофилированы под ковидные госпитали.

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ИСТОЧНИК KP.RU