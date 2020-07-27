В Самаре утвердили новую дату фестиваля «Русь. Эпоха объединения» в этом году

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:59+03:00

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В Самаре и области сняли немало ограничений, введенных из-за коронавируса, но не все. Пока еще не разрешены массовые мероприятия. Однако их организаторы надеются, что в ближайшее время людям позволят собраться на любимые фестивали, и продолжают подготовку к ним.

Так в Самарской области может состояться традиционный Международный этноисторическый фестиваль «Русь. Эпоха объединения - 2020», посвященный битве Тимура и Тохтамыша. Он проходит каждый год при поддержке правительства Самарской области, регионального департамента туризма и фонда Президентских грантов. На днях организаторы утвердили новую дату его проведения.

- До нашей новой встречи осталось меньше месяца. И мы ее очень ждем! И обязательно, как обычно, обо всем предупредим вас заранее! Фестиваль в 2020 году пройдет 23 августа! Нас с вами ждет традиционный исторический и семейный праздник, масштабное представление, игры, знания и встречи с интересными людьми, - написали организаторы фестиваля в социальных сетях.

Фестиваль «Русь. Эпоха объединения» пройдет в привычном месте в центре «Ратибор» в Красноярском районе, недалеко от села Старый Буян. Зрителей будут доставлять туда на автобусах. На фестиваль они будут отправляться от офиса Центра культурного и духовного развития «У-РА» на улице Фрунзе, 126 и от храма Кирилла и Мефодия в 9 утра. Обратно зрителей повезут в 19 часов. Организаторы отмечают, что автобусов будет по количеству желающих, поэтому нужно заранее приобрести билеты. Для тех, кто поедет на фестиваль на личном автомобиле, на официальном сайте и в группе мероприятия «ВКонтакте» опубликована схема проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU