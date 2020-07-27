Жителей Самары спросили, где поставить стелу «Город трудовой доблести»

27 Июль 2020 2020-07-27T14:01:41+03:00

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Жителей Самары приглашают к обсуждению вопроса, где поставить стелу «Город трудовой доблести». Высказать свое мнение могут все желающие. Для этого нужно написать письмо на электронную почту gtd.samara@gmail.com или же опустить бумажную записку в ящик для голосования в одной из районных администраций.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» Самаре присвоили в этом году наравне с еще 19 городами России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что это важный шаг, позволяющий сказать особенное спасибо ветеранам.

Место установки стелы Дмитрий Азаров поручил выбрать общественным голосованием, с такой инициативой вышло региональное отделение партии «Единая Россия».

С 27 июля до 3 августа жители города могут предложить свой вариант места установки. Например, Герой Социалистического Труда Максим Оводенко считает, что дань уважения нужно отдать рабочей Безымянке, где ковали оружие Победы.

Ящики для голосования установлены по адресам: ул. Некрасовская, 38, ул. Зеленая, 14, ул. Ново-Садовая, 20, ул. Советской Армии, 27, ул. Краснодонская, 32, ул. Сергея Лазо, 11, пр. Кирова, 157, ул. Садовая, 243, ул. Урицкого, 21, ул. Куйбышева, 120.

После 3 августа все варианты обработают, и за самые популярные пройдет общенародное голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU