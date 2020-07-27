В Самаре члена политической партии будут судить за поджог автомобиля своей бывшей

27 Июль 2020 2020-07-27T11:57:23+03:00

Рассматривать это уголовное дело будут в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом у мужчины уже есть судимость за убийство

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В начале августа в Самаре начнется необычный судебный процесс: Андрея А. будут судить за поджог машины бывшей супруги. "Перчинку" этой истории добавляет тот факт, что подсудимый является действующим членом одной весьма известной в стране политической партии.

- При этом у него есть судимость за убийство, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в следствии. – После предыдущего приговора он сменил фамилию, так ему удалось "очистить" свой послужной список. Но ненадолго.

Сейчас мужчине вменяют ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога", за это преступление закон предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU