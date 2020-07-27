Утечки оставили без холодной воды жителей Промышленного района Самары

27 Июль 2020 2020-07-27T12:00:03+03:00

В Самаре нет воды в нескольких домах

В СКС занимаются устранением, но пока прогноза не дают. Есть бойлеры

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В Самаре в понедельник, 27 июля отключили холодную воду жителям сразу нескольких домов в Промышленном районе. Как объяснили в РКС - Самара, всему виной утечки на сетях в районе дома по ул. Стара-Загора, 147.

Сейчас нет воды на ул. Стара-Загора: дома 139 - 147, нечетная сторона, на Ново-Вокзальной, 187. Для жителей работает бойлер с бесплатной водой около дома №139.

- Отключение от холодного водоснабжения связано с проведением работ по устранению утечки на сетях, - сообщили в администрации Промышленного района.

Нет воды и на ул. Свободы, 130, по проспекту Карла Маркса в домах №468 и 470, на Победе, 89 и 91. Пока специалисты РКС Самара не делают прогнозов по устранению повреждения, специалисты ищут все места утечек и приступят к устранению неисправности как только это будет возможным.

Бойлеры стоят на месте с 10.00

ИСТОЧНИК KP.RU