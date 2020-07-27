Не убил рак - добил коронавирус: стали известны подробности о новой жертве COVID в Самаре

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:15+03:00

В Самарской области к 27 июля скончались уже 81 человек с COVID

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В оперативном штабе рассказали подробности о новой жертве коронавируса в Самарской области 27 июля 2020 года. Стало известно, что умер мужчина 80 лет, он крайне нелегко переносил новую болячку, ведь и до того, как заразился коронавирусом, он уже болел онкологией, а также страдал заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Нового шока организм несчастного пожилого пациента просто не выдержал. В оперативном штабе не уточнили, как долго лечили именно этого пациента.

На данный момент в регионе умерли уже 81 человек. Пять из них также страдали онкологическими заболеваниями, как и мужчина, покинувший этот мир к 27 июля. Среди погибших пациентов с коронавирусом 41 мужчина и 40 женщин. Большинство из жертв COVID в Самарской области - это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Самая молодая жертва 31-летняя женщина, 16 июля умер 45-летний мужчина, который не имел других заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU