Жители Самары кошек дарят, а собак продают

27 Июль 2020 2020-07-27T12:55:47+03:00

Аналитики Авито подсчитали, кого чаще хотят и как пытаются пристроить своих животных самарцы

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Аналитики Авито оценили спрос и предложение животных в тематической рубрике в регионе во втором "коронавирусном" квартале 2020 года. По данным исследователей спрос наживотных значительно вырос при это все чаще самарцы готовы отдавать питомцев даром. Также здесь отмечают, что кошками россияне в целом интересовались активнее, чем собаками.

Цен на собак увеличились в среднем на 21% к прошлому кварталу. В Самаре средняя стоимость пса - около 13 тыс рублей. Кошки за квартал подорожали меньше - на 6%, в Самаре средняя стоимость - около 4000 рублей.

Чаще всего кошек дарили в Тольятти - здесь таким образом пристраивали 48% из всех домашних питомцев в объявлениях, в Самаре эта цифра ниже - 43%. Дарят не только беспородных кошек, но и британских, шотландских и мейн-кунов.

А вот собак самарцы подарили около 34% от числа всех объявлений. Больше всего спросом пользуются для покупки йоркширские терьеры, чихуахуа и шпицы.

ИСТОЧНИК KP.RU