2020-07-27T13:07:25+03:00
Спорт

«Крылья Советов» назвали футболистов, которые готовятся с командой к старту сезона в ФНЛ

Почти все игроки, которые были в распоряжении самарцев в прошлом сезоне, на месте
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сезон для самарцев стартует 2 августа домашним матчем против «Балтики».Сезон для самарцев стартует 2 августа домашним матчем против «Балтики».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые сейчас находятся в распоряжении тренерского штаба. Это 24 игрока, которые собрались на базе Кратово в Подмосковье и готовятся пройти медосмотр.

Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков.

Защитники: Тарас Бурлак, Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Никита Чичерин, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов, Виталий Лысцов.

Полузащитники: Геннадий Киселёв, Данила Смирнов, Паул-Виорел Антон, Дмитрий Кабутов, Раду Гынсарь, Владислав Тюрин, Антон Зиньковский, Денис Попович, Денис Якуба, Сафаа Хади.

Нападающие: Дмитрий Молчанов, Егор Голенков, Деян Радонич.

«Крылья Советов» покинули Сергей Рыжиков и Александр Гацкан. У обоих футболистов закончились контракты. Также самарскую команду покинул главный тренер Андрей Талалаев. Кто займет его место, пока не известно.

Первый матч в ФНЛ «Крылья» проведут 2 августа на стадионе «Самара Арена» против калининградской «Балтики». Встреча начнется в 19.00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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