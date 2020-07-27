В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Самаре откроют торгово-развлекательный центр

27 Июль 2020 2020-07-27T14:09:17+03:00

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Бывший кинотеатр «Октябрь» на площади Мочалова в Самаре собираются превратить в торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает администрация Кировского района. Сейчас в здании идет ремонт, а фасад начнут приводить в порядок, когда получат соответствующие документы.

Кинотеатр «Октябрь» с широкоформатным экраном простроили и сдали в 1954 году. Его открытие датируется 7 ноября. Закрыли кинотеатр в 90-х, на его месте появился торговый центр «Октябрь». Последние годы здание пребывало не в лучшем виде – обшарпанный фасад, разрушенные ступеньки.

Когда на месте бывшего кинотеатра появится торгово-развлекательный центр, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU