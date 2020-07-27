2020-07-27T14:19:48+03:00
Общество

В Самаре на берегу реки смешались козы и люди

Жители сфотографировали, как на месте отдыха горожан пасутся милейшие животные
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Козы пришли к людям поближе. Фото: instagram.com/samara.chpКозы пришли к людям поближе. Фото: instagram.com/samara.chp
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В Самаре жители сфотографировали необычных соседей по отдыху на берегу реки. Речь идет о зеленых площадках вдоль реки Самара. Именно туда часто приезжают на машинах отдыхающие, купаются, устраивают пикники, делают шашлык. Так вот в этот раз присоединиться к ним решили козы. Группа очаровательных животных разнообразного раскраса забрела на бережок и вдохновилась скудными островками зелени, решив устроить перекус.

- Тем временем на пляжах Самарки, - подписал фотографию горожанин, поделившийся ей в социальной сети инастаграм в паблике samara.chp.

Подписчики отреагировали по-разному. Кто-то отметил, что это гораздо лучше, нежели свиньи в человеческом обличье, которых на этих берегах тоже немало: мусорят здесь немало. Сравнили мирное стадо коз и с шумными молодежными компаниями, от которых одно беспокойство.

- Ничего, мы в детстве с коровами купались, а козочки даже в воду не лезут. Нормально все, - отметила еще одна самарчанка Ирина.

Кстати, официально на реке Самара оборудованных зон рекреации у воды нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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