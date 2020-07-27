В Самаре на берегу реки смешались козы и люди
В Самаре жители сфотографировали необычных соседей по отдыху на берегу реки. Речь идет о зеленых площадках вдоль реки Самара. Именно туда часто приезжают на машинах отдыхающие, купаются, устраивают пикники, делают шашлык. Так вот в этот раз присоединиться к ним решили козы. Группа очаровательных животных разнообразного раскраса забрела на бережок и вдохновилась скудными островками зелени, решив устроить перекус.
- Тем временем на пляжах Самарки, - подписал фотографию горожанин, поделившийся ей в социальной сети инастаграм в паблике samara.chp.
Подписчики отреагировали по-разному. Кто-то отметил, что это гораздо лучше, нежели свиньи в человеческом обличье, которых на этих берегах тоже немало: мусорят здесь немало. Сравнили мирное стадо коз и с шумными молодежными компаниями, от которых одно беспокойство.
- Ничего, мы в детстве с коровами купались, а козочки даже в воду не лезут. Нормально все, - отметила еще одна самарчанка Ирина.
Кстати, официально на реке Самара оборудованных зон рекреации у воды нет.
ИСТОЧНИК KP.RU