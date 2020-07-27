СамГУПС сможет принять на бюджет более 600 абитуриентов

27 Июль 2020 2020-07-27T15:02:42+03:00

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В Самарской области, как и в других регионах страны, продолжается приемная кампания 2020. Она уже преодолела экватор. Многие школьники делают выбор в пользу Самарского государственного университета путей сообщения, где в этом году выделено много бюджетных мест.

- В СамГУПС на программы бакалавриата и специалитета выделено 661 бюджетное место и 682 места с оплатой обучения, на программы магистратуры — 29 бюджетных мест и 248 — с оплатой. На заочную форму обучения выделено 175 бюджетных мест по программам специалитета, - рассказали в пресс-службе вуза.

По словам первого проректора СамГУПС Виталия Асабина, в университете также предусмотрены меры поддержки для поступающих с высоким баллом ЕГЭ. Чем больше абитуриент набрал баллов на экзамене, тем больше у него будет скидка на обучение. При результатах ЕГЭ от 140 до 149 баллов она начинается с 5%, при результатах от 240 и выше — до 100%.

Чаще всего документы бывшие школьники подают на бакалавриат на IT-направления и транспортную логистику. Среди программ специалитета наиболее востребованы у абитуриентов следующие направления: «Системы обеспечения движения поездов» и «Подвижной состав железных дорог», окончив которые они гарантировано смогут устроиться в ОАО «РЖД». Также в транспортном университете можно пройти целевое обучение, то есть отучиться по договору с будущим работодателем.

ИСТОЧНИК KP.RU