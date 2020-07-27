В Самаре наградят красавиц из Росгвардии

27 Июль 2020 2020-07-27T15:29:48+03:00

Победительницы конкурса "Краса Росгвардии" служат наравне с мужчинами и успевают быть любящими мамами и женами

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Самые очаровательные, талантливые и достойные сотрудницы Росгвардии спустя несколько месяцев после окончания конкурса "Краса Росгвардии - 2020" в Самаре получат заслуженные награды и подарки. Конкурс КП-Самара при поддержке управления Росгвардии по Самарской области проводился в начале весны и был приурочен к профессиональному празднику ведомства. К сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволила раньше устроить торжественное награждение, но теперь мы наконец-то - с соблюдением всех мер предосторожности - приглашаем красавиц получить заслуженную награду.

Награждение лучших из лучших состоится 28 июля. Пожелания дальнейших успехов победительницы услышат от непосредственного руководства - начальника Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции Александра Владимировича Эсауленко.

Победительницами конкурса стали Михина Елена Сергеевна, инспектор отделения организационно-методического обеспечения ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области, Шишкина Регина Руфиловна, полицейский МОВО по г. Тольятти — ФФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области»; Дружинина Елена Александровна, помощник солиста военного оркестра Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии; Обухова Лилия Николаевна, старший инспектор группы информации и документирования ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области; Гнатиенко Елена Владимировна, ответственный исполнитель (по жилищному обеспечению) тыла Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.

Приглашаем девушек на награждение в 14.00, 28 июля.

Подробности читайте после награждения на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU