Суд запретил на полтора года посещать стадион болельщику, который не носил маску на "Самара Арене"

27 Июль 2020 2020-07-27T15:34:54+03:00

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Необычное наказание вынес местному жителю Кировский районный суд областной столицы. Мужчину наказали за нарушение правил поведения на футбольном мачте на "Самара Арене". Болельщик не носил маску на стадионе.

- Суд в Самаре создал прецедент. Штраф 10 тысяч рублей и лишение права посещения стадиона на 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности - нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на covid-19, - сообщает представитель горячей линии футбольных болельщиков Олег Семенов.

Олег не понимает, почему отдельные футболисты, тренеры команд, которые не соблюдали социальную дистанцию, бросали свои майки, жали руки болельщикам, в том числе и на стадионе "Самара Арена", отделывались только штрафами. Болельщику же за эту "угрозу" прописали не только денежное взыскание, но и "бан".

ИСТОЧНИК KP.RU