Суд запретил на полтора года посещать стадион болельщику, который не носил маску на "Самара Арене"
Необычное наказание вынес местному жителю Кировский районный суд областной столицы. Мужчину наказали за нарушение правил поведения на футбольном мачте на "Самара Арене". Болельщик не носил маску на стадионе.
- Суд в Самаре создал прецедент. Штраф 10 тысяч рублей и лишение права посещения стадиона на 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности - нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на covid-19, - сообщает представитель горячей линии футбольных болельщиков Олег Семенов.
Олег не понимает, почему отдельные футболисты, тренеры команд, которые не соблюдали социальную дистанцию, бросали свои майки, жали руки болельщикам, в том числе и на стадионе "Самара Арена", отделывались только штрафами. Болельщику же за эту "угрозу" прописали не только денежное взыскание, но и "бан".
ИСТОЧНИК KP.RU