2020-07-27T18:09:02+03:00
Общество

Самарское метро попало в тройку лучших в России

Оно уступило только Москве и Казани
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments3
Самарское метро считают удобнымСамарское метро считают удобнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Общероссийском объединении пассажиров составили рейтинг уровня комфорта и качества метрополитена в российских городах. Оценивая подземку крупнейших городов, эксперты смотрели на доступность станций метро, стоимость поездки, наличие различных вариантов оплаты проезда.

Сравнительный анализ расставил точки над «и»: самым комфортным и человечным метро назвали подземку Москвы, на втором месте оказалась Казань, а на третьем Самара. В городе всего десять станций метро, но каждая из них действительно доступна, в том числе и с точки зрения количества транспорта, на который можно пересесть.

А вот самое худшее метро в Санкт-Петербурге, посчитали аналитики объединения пассажиров. Вернее, так считают сами жители, которые негодуют, что станции не строят там, где нужно. В принципе, в Самаре примерно такая же ситуация - метрополитен давно перестал развиваться и потребностям разросшегося вширь города не отвечает.

При это в Москве метро самое дорогое - одна поездка стоит 57 рублей, в Самаре - 29 рублей по карте или 32 рубля наличкой, а самое дешевое метро в Новосибирске, здесь можно прокатиться за 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре не откроют пришкольные лагеря
От коронавируса большинство самарцев лечится дома
Самара вошла в список городов, где не против женщины-мэра. Сюрприз: у нас уже так
«Лето 2020» – узнай больше о бизнесе сегодня
Власти объяснили, почему решили строить картинг-трассу в центре парка Гагарина
Завершены масштабные работы по повышению надежности энергоснабжения Куйбышевского района Самары
В Самарской области крышечки продолжают спасать жизни
Наглец, воровавший воду в Самаре под прикрытием мусора, заплатит 80 тыс. рублей
Стало известно, когда в Самаре откроют театры
Тольяттикаучук подвел итоги мониторинга воздуха в городе в первом полугодии
Самарское метро попало в тройку лучших в России
Суд запретил на полтора года посещать стадион болельщику, который не носил маску на «Самара Арене»
В Самаре наградят красавиц из Росгвардии
СамГУПС сможет принять на бюджет более 600 абитуриентов
В Самарской области в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»
В Самаре на берегу реки смешались козы и люди
В здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Самаре откроют торгово-развлекательный центр
«Крылья Советов» назвали футболистов, которые готовятся с командой к старту сезона в ФНЛ
Жители Самары кошек дарят, а собак продают
Не убил рак - добил коронавирус: стали известны подробности о новой жертве COVID-19 в Самаре
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 37 человек в Самарской области 27 июля