Самарское метро попало в тройку лучших в России

27 Июль 2020 2020-07-27T18:09:02+03:00

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В Общероссийском объединении пассажиров составили рейтинг уровня комфорта и качества метрополитена в российских городах. Оценивая подземку крупнейших городов, эксперты смотрели на доступность станций метро, стоимость поездки, наличие различных вариантов оплаты проезда.

Сравнительный анализ расставил точки над «и»: самым комфортным и человечным метро назвали подземку Москвы, на втором месте оказалась Казань, а на третьем Самара. В городе всего десять станций метро, но каждая из них действительно доступна, в том числе и с точки зрения количества транспорта, на который можно пересесть.

А вот самое худшее метро в Санкт-Петербурге, посчитали аналитики объединения пассажиров. Вернее, так считают сами жители, которые негодуют, что станции не строят там, где нужно. В принципе, в Самаре примерно такая же ситуация - метрополитен давно перестал развиваться и потребностям разросшегося вширь города не отвечает.

При это в Москве метро самое дорогое - одна поездка стоит 57 рублей, в Самаре - 29 рублей по карте или 32 рубля наличкой, а самое дешевое метро в Новосибирске, здесь можно прокатиться за 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU