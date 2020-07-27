Тольяттикаучук подвел итоги мониторинга воздуха в городе в первом полугодии

27 Июль 2020 2020-07-27T18:12:32+03:00

На 2020 год запланировано мероприятий с экологическим эффектом на сумму более 150 млн рублей

В компании отметили, что превышение ПДК зафиксировано не было

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Тольттикаучук подвел итоги мониторинга состояния атмосферного воздуха в автограде в первом полугодии 2020 года. Его проводит собственная лаборатория санитарно-экологического контроля предприятия, которая за шесть месяцев провела более 80 выездов и 627 исследований отобранных проб. По 17 компонентам замеры делают по графику, а также в том случае, если установились неблагоприятные метеоусловия (слабый ветер, штиль, высокая влажность воздуха).

«Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлено», - рассказал об итогах измерений директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды предприятия Ахмет Насыров.

Напомним, что данные контроля на границе санитарно-защитной зоне размещаются в Экологическом атласе г. Тольятти на сайте администрации и публикуются в разделе «Мониторинг воздуха» в группе «Тольяттикаучук».

Также на предприятии напомнили, что о неблагоприятных метеорологических условиях предупреждает Приволжское УГМС, соответственно, завод переходит на один из трех уровней работы производства в зависимости от степени опасности НМУ.

- Согласно плану, при переходе на 1-й режим работы предприятие сокращает выбросы в атмосферу на 28% от установленной нормы. В случае необходимости перехода на 2-й режим предприятие снижает выбросы на 50%, при режиме № 3 – на 59%, – рассказала начальник отдела охраны окружающей среды компании «Тольяттикаучук» Ирина Давыдова.

В частности, при первом режиме работы запрещены опытно-промышленные испытания, при втором нельзя проводить газоопасные работы, требуется приостановить работу части технологических печей. На третьем уровне снижаются нагрузки вплоть до остановки на отдельных блоках и линии выделения.

Также на предприятии «Тольяттикаучук» постоянно реализуют мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Это оснащение источников выброса системами автоматического контроля, реконструкция песчаных фильтров биологических очистных сооружений, энергосберегающие меры и многое другое. За последние пять лет индекс воздействия на окружающую среду был снижен на предприятии на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU