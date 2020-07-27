Стало известно, когда в Самаре откроют театры

27 Июль 2020 2020-07-27T18:41:09+03:00

Сидеть в зале зрители будут в шахматном порядке

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Стало известно, когда в Самаре откроются для зрителей театры. Первое в сезоне собрание прошло в «СамАрте»: директор Сергей Соколов собрал актеров. Все сидят в зале в шахматном порядке, ровно так же будут сидеть зрители, как только театр распахнет свои двери.

На собрании озвучили очень важную для всех любителей театра информацию: уже на 1, 2, 3, 4 и 6 октября запланировано открытие. В эти дни пройдут премьерные показы «Женитьбы Бальзаминова» А. Островского. Спектакль в Самаре ставит московский режиссер Нина Чусова.

Также стало известно, что за период пандемии закрылись два зрительных зала театра: здание кинотеатра «Тимуровец» разобрали для реконструкции, и сейчас постановки будут делать только в новом зале.

В труппе »СамАрта» появились новички: из театра «Камерная сцена» пришла актриса Елена Боляновская, из «Грани» — актер Сергей Цой, еще двое актеров пришли из СГАКИ - Владислав Кричмарь и Анжелика Валова.

А еще Сергей Соколов озвучил информацию о подарке к 90-летию театра, которое отмечают в этом году: актерам подарят автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU