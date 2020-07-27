2020-07-27T18:44:18+03:00
Общество

Наглец, воровавший воду в Самаре под прикрытием мусора, заплатит 80 тыс. рублей

И ему придется подключиться к водопроводу легально
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В мусоре нашли незаконную врезку в водопроводВ мусоре нашли незаконную врезку в водопровод
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В Самаре нашли человека, который под прикрытием мусора подключился к водопроводу нелегально и потреблял воду. При этом обслуживающей организации он не отсчитывал ни копейки. Незаконную врезку в трубу на Аэропортовском шоссе в Зубчаниновке отключили буквально на прошлой неделе.

- Теперь владелец врезки должен заплатить более 80 000 рублей за незаконное пользование водой и оформить все по закону, - рассказали в «РКС-Самара».

Пока же владелец колодца с мусором и незаконной врезкой будет оставаться без холодной воды. В компании напомнили, что подобные подключения портят санитарное состояние воды, которая поступает всем соседям. Жидкость может загрязняться в районе незаконной врезки. Тем более в данном случае в трубу врезались в грязном колодце, забросанном мусором.

- А некоторые умельцы проводят в одном колодце и питьевую воду, и канализацию! - посетовали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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