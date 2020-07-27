2020-07-27T18:46:26+03:00
Общество

В Самарской области крышечки продолжают спасать жизни

С начала проекта жители региона собрали около 20 тонн пластиковых «неваляшек»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Новый сбор открытНовый сбор открыт
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В Самарской области продолжается социальный проект ГК «ЭкоВоз» «Крышки-неваляшки». С 27 июля открыт новый сбор для мальчика из Тольятти Кирилла Плеханова, ему исполнилось 1 год и 8 месяцев. В результате тяжелой родовой травмы у малыша паралич правой руки. Ребенок уже прошел несколько курсов лечения. Следующие запланированы на март-апрель 2021 года, и на это нужны средства.

- Участники проекта уже успели накопить 572 кг пластиковых отходов, поэтому новый сбор начат не с нуля. Для того, чтобы помочь Кириллу, на сегодняшний день необходимо накопить еще 4000 кг или примерно 1 964 000 крышечек, - отмечают в ГК «ЭкоВоз».

Организаторы приглашают всех жителей области присоединиться к социальному проекту: копить крышечки и сдавать их в специальные пункты приема.

С начала проекта, который стартовал в 2017 году, жители региона собрали около 20 тонн пластиковых крышечек, которые уже были переработаны. Участники проекта решают сразу несколько задач: экологическую и социальную, ведь деньги достаются тем, кому они нужны, а пластик идет в переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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